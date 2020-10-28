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Afyonkarahisar'da 29 Ekim kutlamaları başladı

Afyonkarahisar’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.

Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.


Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıldönümü nedeniyle Kocatepe Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Daha sonra ise 21 pare top atımı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapılmasıyla tören sona erdi.


Törene; Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve siyasi parti temsilcileri, ile STK temsilcileri katıldı.

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