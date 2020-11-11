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Afyonkarahisar'da 35 bin fidan toprakla buluştu

Afyonkarahisar’da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında il genelinde 14 ayrı bölgede 35 adet fidan toprakla buluştu.

Afyonkarahisar'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında il genelinde 14 ayrı bölgede 35 adet fidan toprakla buluştu.


Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında '83 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı dahilinde Saraydüzü Ağaçlandırma Sahasında ağaç dikim töreni gerçekleşti. İl genelinde 412 bin 355 fidanın dikimi hedeflenirken, 14 ayrı bölgede 264 dekar alana 35 bin fidan protokolün katılımıyla dikildi. Vali Gökmen Çiçek, ağaçlandırmanın önemine vurgu yaparak herkesi fidan dikmeye ve ormanlara sahip çıkma konusunda hassas davranmaya devam etti.

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