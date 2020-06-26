Afyonkarahisar'da 37 şüpheli uyuşturucudan gözaltına alındı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonla çok sayıda uyuşturucu medde ele geçirilirken 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındıİI Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; Sandıklı ilçe merkezli olarak "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti", "Uyuşturucu Kullanmak ve Bulundurmak” suçlarının önüne geçebilmek maksadıyla operasyonlara başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonla çok sayıda uyuşturucu medde ele geçirilirken 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
İI Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; Sandıklı ilçe merkezli olarak "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti", "Uyuşturucu Kullanmak ve Bulundurmak” suçlarının önüne geçebilmek maksadıyla operasyonlara başlatıldı. Bu kapsamda; 16 Nisan - 13 Haziran 2020 tarihleri arasında 37 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca yapılan aramalarda 110 gram Eroin, 7 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet sentetik uyuşturucu nitelikli hap, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiştir.
Gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılarak, adli makamlara sevk edildiği bildirildi.