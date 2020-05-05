İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkarahisar'da 4 ilçeye yeni kaymakam atandı

Yeni yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü vekaleten yürüten Feyzullah Dereci’nin atama kararı çıkarken, 4 ilçe de yeni kaymakam atandı.

Yeni yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü vekaleten yürüten Feyzullah Dereci'nin atama kararı çıkarken, 4 ilçe de yeni kaymakam atandı.


Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Feyzullah Dereci atanırken 4 ilçeye de yeni kaymakam atandı. Buna göre İhsaniye Kaymakamlığına Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Semih Doğanoğlu atanırken, İscehisar Kaymakamlığına Tokat Valiliği Kaymakam Adayı Uğur Kapak, Sinanpaşa Kaymakamlığına Kütahya Valiliği Kaymakam Adayı Kübra Demirer ve Bayat Kaymakamlığına Balıkesir Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Tekeş atandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.