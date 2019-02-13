Afyonkarahisar'da 4 kişilik aile yedikleri tavuktan zehirlendi

Afyonkarahisar'da aynı aileden 4 kişi yedikleri tavuktan zehirlenirken, anne İsmihan O. ile ile oğlu Berat O.'nun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'da yedikleri tavukta zehirlenen 4 kişilik aile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar Fatih Mahallesi'nde bulunan evlerinde medyana geldi. Tavuk yemeği yiyen aile bir süre sonra mide bulantısı ve baş ağrısı yaşamaya başladı. Baba Ömer O. (35), Eşi İsmihan O.'yu (33) ve çocukları Berat O. (7) ile Berra O. (2)'yu alıp hastaneye götürdü. Hastanede doktor gözetiminde geçen aile, acil tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan ailenin 2 çocuğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Edilen bilgilere göre; baba Ömer'in durumunun iyi olduğu belirtilirken, anne İsmihan'ın ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Berra'nın ise durumu iyi olduğunun kardeşi Berat'ın da hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.