Afyonkarahisar'da 4 motosiklet hırsızı paçayı ele verdi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 4 ayrı yerden motosiklet hırsızlığı yapan 4 şüpheli, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinden Şuhut ilçe merkezine geçtiğimiz Cuma günü gece 02.00 civarlarında gelen motosiklet hırsızları, 4 ayrı yerden 4 adet motosiklet çalarak Şuhut Afyonkarahisar yolu istikametine gittiler. Bu sırada motosikletlerinin evlerinin önünde durmadığını gören motosiklet sahipleri durumu Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Durumu öğrenen ekiplerin güvenlik kameraları ve mobese kameralarını incelemesinin ardından şüphelilerin izine rastlandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak bir operasyon başlatan Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, F.B., R.U., R.Y. ve Y.U. isimli şüphelileri Çobanlar ilçesinde olduğunu belirleyerek bulundukları yerde yakaladı.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek gözaltına alınan şüphelilerin bugün mahkemeye çıkartılması bekleniyor