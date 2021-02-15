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Afyonkarahisar'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afyonkarahisar’da merkez üssü Dinar ilçesi Duman köyü olan yerde 4.

Afyonkarahisar'da merkez üssü Dinar ilçesi Duman köyü olan yerde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesi Duman köyünde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.0 kilometre derinliğindeki deprem gece yarısı 00.08 ‘de meydana geldi. Dinar ilçesinde de hissedilen deprem sonrası merkez üssü Duman köyünde herhangi can yada mal kaybı yaşanmazken, deprem sorası köy halkı panik yaşadı. Köyde bazı vatandaşlar sokağa çıkarak bir süre evlerine girmedi.

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