Afyonkarahisar'da ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından ortaklaşa yürütülen"4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" Projesi kapsamında, Afyonkarahisar Hamidiye Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeler açılan sergiyle beğeniye sunuldu.

Hamidiye Ortaokulu Çok Amaçlı Salon'da açılışı gerçekleştirilen "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı"nda öğrencilerin hazırlamış oldukları 22 proje gösterime sunuldu. Açılışta konuşan Proje Yürütücüsü Selda Topal, 22 projeyi dönem başından öğrencilerinin fikirleriyle hazırladıklarını söyledi. Tüm öğrencilerin projelerini hazırlama aşamalarında uzun araştırmalar ve çalışmalar sonunda projelerini ortaya çıkarabildiklerini ifade eden Topal; “Dönem başladığında 22 projeyle öğrencilerimizin teklifi üzerine yazılarını yaptık. Projelerimiz geçti. Şuanda 22 projemiz hazır, öğrencilerimiz masalarda sunuyorlar. 2023 vizyonunda geleceğin eğitim öğretim sisteminde sürekli kitap başında okuyan, yazan soru çözen öğrencilerden ziyade araştıran kendini geliştiren öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Çocuklarımız çok heyecanlı”

Okul Müdürü Nevzat Çakar ise, çocukların dönem başında beri projelerini hazırladıklarını söyledi. Müdür Çakar şöyle konuştu; “Okulumuz 4'üncü yılında eğitim ve öğretime devam etmektedir. Okulumuzda 78 misafir öğrencimiz yanı sıra 450 tane de Türk öğrencimiz mevcuttur. Şuanda TUBİTAK Bilim Fuarımızda milli eğitim müdür yardımcılarımız, şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz ziyarete geldiler. Çocuklarımız çok heyecanlılar. Biz Hamidiye Ortaokulu olarak 2023 vizyonuna hazırız. İnşallah daha güzel hizmetler yapmaya adayız.”