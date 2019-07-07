İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkarahisar'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, 18.00 sıralarında Afyonkarahisar-İzmir karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Lütfullah D. idaresinde ki aracın. Bülent A. idaresindeki 07 VT 733 plakalı otomobile arkadan çarpması sonrasında arkadan gelen 3 araç daha t-kontrolden çıkarak kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Afyonkarahisar'da ki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kaza sonrası Afyonkarahisar-İzmir karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kazaya karışan araçlar yoldan çekilerek yol trafiğe açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.