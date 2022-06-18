İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Afyonkarahisar'da 9 araç birbirine girdi: 19 yaralı

Afyonkarahisar’da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.


Kaza, Rauf Denktaş Alt Geçidi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alt geçit çıkışında aralarında şehir içi dolmuşlarında olduğu 9 araç bir birine girdi. Kazanın ardından çevredekilerinden haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan 19 kişiyi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.