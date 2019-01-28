Afyonkarahisar'da 926 projeden 562 tamamlandı

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 2018 yılında 926 projeden 562'sini tamamladıklarını belirterek; “198'inde ise çalışmalar hala devam ediyor. 120 proje ihale aşamasındadır, 46 projeye de henüz başlanamamış durumdadır” dedi.

Afyonkarahisar'da devam etmekte olan yatırımların koordineli bir şekilde sürdürülebilmesi için kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen 2019 Yılının İkinci Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Vali Mustafa Tutulmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, Yatırımcı Kuruluşların Bölge ve İl Müdürleri ile STK Temsilcileri katıldı.

562 PROJEMİZİ TAMAMLADIK

Vali Mustafa Tutulmaz, 2018 yılında 926 projenin 526'sını tamamladıklarını söyledi. Tutulmaz; “Geçen yıl itibariyle 926 projemiz vardı. Bunların 562 tanesi tamamlandı, 198 tanesinde çalışmalar hala devam ediyor. 120 proje ihale aşamasındadır, 46 projeye de henüz başlanamamış. Geçen yıl programımızda olmasına rağmen bunların önemli bir kısmı mülkiyet sorunları ve benzeri hususlarda gecikmiş durumda. İnşallah bu yıl daha seri ve hızlı bir şekilde bunları çözeriz. Şimdi ilimizde yatırımcı kuruluşlardan 2018 yılı ödeneğinde en fazla pay Isparta Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü birinci, Devlet Demir Yolları Afyonkarahisar 7. Bölge Müdürlüğü ikinci, Eskişehir İller Bankası Bölge Müdürlüğü'de üçüncü sırada yer almaktadır. Kamu yatırımların sektörel yatırımlarına bakıldığında ise en fazla ödenek ulaştırma sektörüne harcanmış. Bunu tarım ve orman sektörü takip ederken eğitim kültür ve spor sektörü de üçüncü sıradadır” dedi.

ÇAY BARAJININ YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI

Devlet Su İşleri (DSİ) 18.Bölge Müdürü Mahmut Berber de, Afyonkarahisar Çay barajının yüzde 95'nin tamamladığını ifade etti. Berber şöyle devam etti;

“Toplam 145 adet projenin yatırım maliyeti 1 milyar 775 Milyon TL'dir. 2018 yılında 353 milyon civarında ödeneğimizi harcadık. Devam eden proje sayısı 57 ihale aşamasında olan proje sayımız da 40'tır. En büyük işimiz olan Afyonkarahisar ilimizde yapılan Çay barajımızdır. Şuadan Çay barajının yüzde 94'ü gerçekleşti. Bu sene yine Mayıs ayına kadar barajın kalan yüzde 5'lik kalan kısmını tamamlayacağız.”