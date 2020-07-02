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Afyonkarahisar'da açık pazar yerlerinde düğün organizasyonu yasağı esnetildi

Afyonkarahisar Belediye Meclisi aldığı karar ile Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında açık alanlarda düğün yapılması yasağını esneterek yarı açık pazar yerlerinin düğün, sünnet ve nişan gibi organizasyonlarda kullanılmasına izin verdi.


Afyonkarahisar'da Covid-19 süreci boyunca pazar yerlerinde düğün, nişan ve sünnet gibi organizasyonları yapmak isteyen vatandaşlara belediye meclis kararıyla izin verildi.


Konuya ilişkin vatandaşlardan bu yönde yoğun bir talep geldiğini aktaran Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Vatandaşlardan talep geliyordu kapalı pazar yerlerinde düğün yapılması konusunda. İşin açıkçası ücret almayalım diye bir görüş çıkmıştı. Ama kısmi de olsa ücret alınsa, kullanıma dikkat ederler, sahip çıkarlar diye düşündük ve küçükte olsa bir miktar kullanım ücreti alınmasına karar verdik” dedi.

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