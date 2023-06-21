Afyonkarahisar'da acil sağlık hizmetleri eğitimi

13-16 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan eğitime farklı illerden 24 personel ve 8 eğitmen katıldı. Eğitimin açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz eğitimin öneminden söz ederek katılımcı, eğitimci ve emeği geçen personele teşekkür etti. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Projeler Daire Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Uras da, eğitime katılarak eğitim denetimini yaptı. Eğitimin kapanışı Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. İlker Ahmet Çınar tarafından yapıldı.