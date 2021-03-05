Afyonkarahisar'da acılı bekleyiş sürüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 12 askerden Astsubay Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki baba evinde acılı bekleyiş sürüyor.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere dün 13.35'te havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait AS 532 Cougar tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 12 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit askerlerden Afyonkarahisarlı Astsubay Şükrü Karadirek'in Uydukent semtindeki baba evine ateş düştü. Dün gece verilen haberin ardından şehidin baba ocağında acılı bekleyiş sürüyor.

Şehidin annesi Şerife ve baba İbrahim Karadirek'in şehitler için Ankara'da gerçekleştirilecek olan törene gittikleri öğrenilirken, eşi Elif Karadirek'in ise evde eşinin naaşını beklediği kaydedildi. Şehidin baba evi önünde taziye çadırı kurulurken ev ve çevresine de Türk bayrakları asıldı. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı ise evin önünde 112 Acil servis ambulansı hazır bekletiliyor.

Şehit Karadirek'in bugün ya da yarın gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından Afyonkarahisar Asri Mezarlığı'ndaki Hava Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.