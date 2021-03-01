İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkarahisar'da ‘Afet Farkındalık' eğitimi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Mobil Koordinasyon Tırında vatandaşlara “Afet Farkındalık” eğitimleri verildi.


Eğitimler Afyonkarahisar Zafer Meydanı Anıtpark önünde gerçekleştirildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, toplumun tüm kesimlerinin afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olması gerektiğini belirtildi. Açıklamanın devamında, “Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak toplumun ve kentimizin afetlere dirençli hale gelmesi için afet farkındalık eğitimlerini toplumun her kesimine ulaştırmaya çalışmakta olup, bu kapsamında İl merkezindeki Zafer meydanda Mobil Koordinasyon tırında Pandemi kuralları çerçevesinde afetlere karşı bilgilendirme yapmaktadır" ifadelerine yer verildi.


Öte yandan yine afetlerde çekilmiş fotoğraflar gün boyu sergilendi.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.