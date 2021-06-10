Afyonkarahisar'da "Ailede Şükür ve Kanaat" konulu seminer

Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde yürütülen "2021 Afyonkarahisar Aile Yılı" ve "Kadın Kültür Evleri" projeleri kapsamında, "Ailede Şükür ve Kanaat" konulu seminer gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Birimi tarafından hazırlanan program Çobanlar Kadın Kültür Evi'nde gerçekleştirildi. Aile ve Dini Rehberlik Vaizi/ Koordinatörü Yıldız Mumyakmaz tarafından verilen seminerde ailede şükür ve kanaat konuları ele alındı. Öte yandan Çobanlar Kadın Kültür Evi kütüphanesine İl Müftülüğü tarafından beşer adet Kur'an-ı Kerim ve Kuran-ı Kerim Meali hediye edildi. Seminer sonrasında ise "Aile Yılı" kitapçığı ve broşürü dağıtıldı.