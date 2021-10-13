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Afyonkarahisar'da “Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim” devam ediyor

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, “Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim” projesi kapsamında okullarda düzenledikleri eğitimlere devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, “Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim” projesi kapsamında okullarda düzenledikleri eğitimlere devam ediyor.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan ‘Ailemin Trafik Polisiyim” projesi öğrencileri trafik konusunda eğitmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında öğrencilerin trafikte kural ihlali yapan ebeveynlerini uyarmaları hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında Nurten Telek ilkokulunda, Ertuğrul Gazi İlkokulunda, Beyazıt İlkokulunda eğitimler gerçekleştirildi. İlkokul 3.sınıf düzeyinde eğitim gören toplamda 86 öğrenciye yönelik Trafik Eğitimi; teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

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