Afyonkarahisar'da akıl ve zeka şampiyonası gerçekleştirildi

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Afyonkarahisar Şampiyonası'nı 241 öğrenci katılımıyla gerçekleştirildi.

Akıl ve zeka oyunları öğrencilerin düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemler karşısında çözüm bulan bireyler olmasını sağlamanın yanı sıra vakitlerini daha verimli geçirmelerine olanak sunarak bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu bağlamda ilkokul ve ortaokul düzeyinde 5'er kategorinin yarıştığı, 11 ilçe ile birlikte merkez okullarımızdan 214 öğrencinin ve 37 hakemin katılımı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çiğiltepe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İl finallerine İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sezai Keklicek, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yılmaz Erşen ile idareci öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Sünentci, Akıl ve Zeka oyunları turnuvasının hazırlanmasında emeği geçen idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ederek, turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik edip başarılar diledi.