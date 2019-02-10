Afyonkarahisar'da Akıllı Kavşak Uygulaması başladı

Afyonkarahisar kent merkezinde sürücüler, şehir içinde Cezaevi, Şuhut ve Ataköy kavşaklarında 60 kilometre hızla, çevre yolunda ise Yeni Otogar kavşağı, Battalgazi Kavşağı TOKİ ve Gümüşkent kavşakları arasında 80 kilometre hızla giderse yeşil dalga sisteminden yararlanabilecek. Belediye son 2 yıldır ulaşım alanında yapmış olduğu yatırımları tamamlayıcı nitelikte olan dinamik kavşak kontrol sistemi, kavşaklardaki araç yoğunluğunu kameralar aracılığı ile hesaplayarak, yoğun yönler için daha uzun yeşil ışık süresi uygulayarak trafikteki bekleme sürelerini azaltıyor. Uygulanan değişken sinyal süreleri sayesinde benzin tasarrufu sağlanırken doğaya salınan karbonmonoksit miktarı azaltılıyor. Koordineli yeşil dalga uygulaması hayata geçirilen 7 kavşakta kesintisiz akım sağlanırken bu sayede trafikteki dur-kalk oranı azaltıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dinamik Kavşak Kontrol Sisteminin zaman içerisinde kendisini geliştirecek yapıda olduğunu ifade ederek kavşaklardan topladığı veriyi analiz ederek sürekli güncelliğini koruduğunu söyledi. Yetkililer açıklamasında şu görüşlere yer verdi;

“Belediyemiz binasında kurulan Trafik Kontrol Merkezi bünyesinde görev yapmakta olan operatörler sayesinde şehrimizin trafiği 7/24 kontrol altındadır. Kavşaklara yerleştirilen kameralardan gelen görüntüler ve kavşak verilerini anlık olarak analiz eden operatörlerimiz, hazırladıkları simülasyonlar ile şehrimizin trafiğinin en iyi şekilde yönetimi için tüm senaryoları değerlendirmekte, gelecekte meydana gelebilecek öngörülemeyen durumlar için şimdiden hazırlıklarını tamamlayarak gerekli önlemleri almaktadırlar. Afyonkarahisar Belediyesi olarak Akıllı Ulaşım Sistemleri alanındaki faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Kurulan sistem ve koordineli yeşil dalga uygulaması tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimize hayırlı olsun.”