Afyonkarahisar'da Akuatlon müsabakaları tamamladı

Türkiye Triatlon Federasyonu faaliyet programında bulunan ve Afyonkarahisar'da ilk kez düzenlenen Akuatlon Bölgesel Final Müsabakaları 5 ilden 50 sporcunun katılımıyla birlikte Kocatepe Spor Kompleksinde sona erdi. Karşılaşmalar neticesinde dereceye girenlere Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu sertifika takdim etti.

Afyonkarahisar'da spor alanında ilkler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye Triatlon Federasyonu ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen akuatlon müsabakalarına; Eskişehir, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar illerinden 9-14 yaş aralığında 50 sporcu katılım gösterdi. Sürekli koşma ve yüzme unsurlarından oluşan çok sporlu bir yarış olan akuatlon branşında yarışmacılar önce yüzdü ve hemen ardından farklı mesafelerde koşarak müsabakayı tamamladı. Birbirinden çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmalar, kadın ve erkek kategorilerinde; 100 metre yüzme ve 800 metre koşu, 200 metre yüzme ve 800 metre koşu ile 400 metre yüzme ve 1200 metre koşu kategorilerinde yarıştı. Karşılaşmalar sonucunda derece elde eden sporculara sertifikaları İl Müdürü Kasapoğlu tarafından takdim edildi.

Afyonkarahisar spor noktasında çok ciddi mesafe alacak

Afyonkarahisar'da ilk kez düzenlenen akuatlon bölge finaline ilişkin açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu:

“ Triatlon Federasyonumuza ait akuatlon bölgesel final müsabakaları 5 ilden 50 sporcumuzla yapıldı. Akuatlon hem ıslak hem de kuru dediğimiz yani yüzme akabinde koşuyla beraber olan bir spor dalı. Bölgeden sporcular çok ilgi gösterdiler. Bu manada ben 5 ilden gelen sporculara, antrenörlere, hakem arkadaşlara ve federasyonumuza yürekten teşekkür ediyorum. Zafer koşusu, zafer kupası, zafer madalyaları adı altında pek çok etkinlikler yaptık. Bunlardan bir tanesi de akuatlondur. Federasyonla da görüştük, inşallah triatlon noktasında da Afyonkarahisar merkez olacak illerden birisi. Çünkü; hem havuzumuz müsait, hem site parkurumuz müsait hem de koşu parkurumuz müsait. Afyonkarahisar spor noktasında çok ciddi mesafe alacak” ifadelerinde bulundu.