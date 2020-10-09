İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkarahisar'da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar’da aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'da aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.


Afyonkarahisar'da meteorolojinin günler öncesinden yaptığı dolu yağışı uyarısı sonrası beklenen yağış biranda geldi. Kent merkezinde bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken yayalar bir anda gelen ve etkili olan dolu yağışı nedeniyle iş yerlerine sığındı. Kısa süren dolu yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, kavşaklarda emniyet ekipleri anonoslarla sürücülere uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.