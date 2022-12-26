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Afyonkarahisar'da ‘Araç içi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi" uygulaması

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen ‘Araç içi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi’ uygulamasında 3 hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen ‘Araç içi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi' uygulamasında 3 hakkında işlem yapıldığı belirtildi.


Uygulama İl Emniyet Müdürlüğüne farklı birimlerinde görevli 29 ekip, 87 personelin katılımı ile yapıldı. Kent genelinde gerçekleştirilen denetimde bin 129 şahıs sorgulanırken, 180 araç kontrol edildi. Denetim sonrasında 3 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi.

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