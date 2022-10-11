İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Afyonkarahisar'da ‘Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması'

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar’da da gerçekleştirilen ‘Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması’nda hakkında arama kararı olan 9 şahıs yakalandı.

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar'da da gerçekleştirilen ‘Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması'nda hakkında arama kararı olan 9 şahıs yakalandı.


Denetim Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden oluşturulan ekipler tarafından kentin farklı noktalarında yapıldı. Denetimde 573 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılırken, 488 araç ise kontrol edildi. Denetimler sonucunda haklarında arama kararı olan 9 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 7'si işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken iki şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.