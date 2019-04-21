Afyonkarahisar'da asırlık adine pilavı geleneği yaşatılıyor

Afyonkarahisar'da nisan yağmurlarının ardından şükür için pişirilen "adine pilavı" geleneği yaşatılarak, maniler eşliğinde toplanan malzemelerle pişirilen pilav halka ikram edildi.

Afyonkarahisar Yerel Tarih Araştırmaları Merkezi'nin (AYTAM) öncülüğünde kentin 100 yılı aşkın geleneği olan ve nisan yağmurlarından sonra şükretmek amacıyla yapılan ‘adine pilavı' geleneği yaşatılıyor. AYTAM Evi önünde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar kapı kapı dolaşarak 'Ey adine adine, şalgam, börek tadine. Bir kaşık yağdan bir kaşık tuzdan ver Allah'ım ver, gani gani yağmur' manisini okuyarak pilavlık malzeme topladı. Pilava malzeme verenlere duayı da ihmal etmeyen çocuklar, 'Bir halka, iki halka bu teyze bu amca eviyle, damıyla Kabe'ye kalka' dedi. Çocuklar kapıyı açmayan mahalleliler için ise 'Bir hasır, iki hasır vermeyenin vücudu kabarsın fasır fasır' manisini söyledi. Toplanan malzemelerle daha sonra adine pilavı pişirilerek, dağıtıldı.

“Hazırlanan pilav misafirlere ikram ediliyor"

Yapılan etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan AYTAM gönüllüsü Gülenay Yalçınkaya, adine pilav geleneğinin 100 yıllık bir gelenek olduğunu söyledi. Yalçınkaya, “Bu gelenek Türklerin Orta Asya'dan bu yana gelen bir uygulama. Nisan ayında başlayan yağmurlara şükür veya geç gelen yağmura çağrı niteliğinde gerçekleştiriliyor. Yüzyıllardır süregelen bu etkinliği devam ettirmek için AYTAM olarak program yapıyoruz. Çocukların maniler eşliğinde topladığı pilavlık bulgur, soğan ve salçalar karıştırılarak pişiriliyor. Sonra da hep birlikte yeniliyor” şeklinde konuştu.

“Artan pilavları evliyaların mezarlarına bırakıyoruz"

AYTAM Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Nakilcioğlu ise adine geleneğinin 50 yıl aradan sonra tekrar canlandırıldığını söyledi. Geleneğin Afyonkarahisar Yerel Tarih Araştırmaları Merkezi tarafından canlandırıldığını ifade eden Nakilcioğlu, “Çocuklarımızın kendi kültürümüzü daha iyi tanımaları ve bizzat yaşayıp yaşatmaları amacıyla bu etkinlikler her yıl düzenleniyor. Sadece Afyonkarahisar'dan değil, diğer şehirlerden de misafirlerimiz katılıyorlar. Bu etkinliğin amacı yağmur duası değildir. Yağmurdan sonra yapılan bir şükür duasıdır. Hazırlanan pilavlar afiyetle yenir. Artan pilavlar ise evliyaların mezarına bırakılır, kurt kuş yesin diye onlar da sebeplensin düşüncesiyle böylelikle hem büyüklerin duası alınmış olur hem de bu gelenek yaşatılmış olur” dedi.