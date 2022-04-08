Afyonkarahisar'da atletizm müsabakaları sona erdi

Afyonkarahisar'da kum sporları Atletizm Spor Dalı Uygulamaları çerçevesinde atletizm küçükler, yıldızlar ve gençler müsabakaları tamamlandı.

Kocatepe Spor Kompleksi S-2 numaralı sahada başlayan gerçekleştirilen müsabakalara ilgi yoğun oldu. Karşılaşmalar neticesinde, dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Küçükler kategori müsabakalarında, bayanlar ve erkekler; 60 metre, 800 metre, fırlatma topu, uzun atlama, yüksek atlama ve bayrak yarışı branşlarında mücadele etti. Gençler erkekler ve bayanlar kategorisinde; koşu, engelli koşu, yüksek atlama, uzun atlama, 3 adım atlama, disk atma, cirit atma, gülle atma ve bayrak yarışı spor dallarında karşı karşıya geldi. Yıldızlar bayanlar ve erkekler karşılaşmaları ise; kısa ve uzun mesafe koşu, 80 metre engelli, yüksek atlama, uzun atlama, gülle atma, cirit atma ve bayrak yarışı alanlarında tamamlandı.

Başarılı olan sporculara ve takım olarak dereceye giren okullara madalyaları ve kupaları; Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen ve müsabakalara katılım sağlayan öğrencilerin öğretmenleri tarafından verildi.