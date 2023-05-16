Afyonkarahisar'da badminton şenliği sona erdi

Cumhuriyetin 100'üncü yılı badminton şenliği 45 sporcunun katılımıyla tamamlandı. 4 ayrı kategoride düzenlenen turnuvada dereceye girenler ödüllendirildi.

Kocatepe Spor Kompleksi Çiğiltepe Spor Salonunda yapılan turnuvaya 20 erkek 25 kız olmak üzere 45 sporcu katıldı. Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde yapılan yarışmalar sonucunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi.

Yıldızlar kategorisinde Erkeklerde Bedirhan Fidan birinci, Hasan Yılmaz ikinci, Orhan Yıldız üçüncü ve Mehmet Taş dördüncü olurken kızlarda Betül Beyza Kılıç birinci, Zeynep İnan ikinci, Edanur Göktaş üçüncü ve Öykü Ebrar Elçi dördüncü oldu. Küçükler kategorisinde erkeklerde Ramazan Yılmaz birinci, Emirhan Bekir İşlek ikinci, Mevlüt Semih Ergürbüz üçüncü ve Bekir Yeşilova dördüncü olurken kızlarda Betül Beyza Kılıç birinci, Zeynep İnan ikinci, Edanur Göktaş üçüncü ve Öykü Ebrar Elçi dördüncü sırada yer aldı.