Afyonkarahisar'da badminton turnuvası tamamlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Badminton Turnuvası tamamlandı.

Kocatepe Spor Kompleksi Tınaztepe Spor Salonunda yapılan turnuvaya 60 sporcu katıldı. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde düzenlenen müsabakalar 2 gün sürdü.

Bu tür özel turnuvaların hem çocukların sosyalleşmesine hem de var olan maç performanslarını artırdığını belirten Badminton İl Temsilcisi Emre Tok: “18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlediğimiz turnuvada tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun bize desteğiyle beraber özel günlerde bu tarz özel turnuvanın bol bol yapmaya çalışıyoruz. Buradaki asıl amacımız dediğim gibi sporcuların maç performansı, maç alışkanlığı, aynı zamanda burada ödül kazanma ve kaybetme duygusu kazanarak gelişimlerine katkı sağlamak.” dedi.

Badmintonun fiziksel aktivitenin yanında zihinsel gelişimi de desteklediğini söyleyen Tok: “Anaokullarından itibaren üniversiteye kadar Badminton branşını tanıtıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yeterli sayıda antrenör var. Kasapoğlu'nun da katkısıyla bu antrenör arkadaşlarımızla beraber okul bazında paylaşım yaparak ücretsiz eğitim veriliyor. Hem okul sporlarında hem de ileriki zamanlarda Gençlik Merkezleri aracılığıyla da öğrencilerin bu spora devam etmelerini sağlıyoruz. Çünkü bu spor hem fiziksel aktivitenin yanında zihinsel gelişimi de destekliyor. Desteklerinden dolayı İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'na teşekkür ederim.” ifadesinde bulundu.

Antrenmanlarımı aksatmayacağım

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Gürbüz Ergürbüz'ün Oruçoğlu Ortaokuluna gelmesiyle badminton sporu ile tanıştığını söyleyen sporcu Emirhan Portakal: “Antrenmanlara başladıktan sonra daha bir heveslendim. İlk yarışmalarımda 2 -3 kez kaybettim. Daha sonra Afyonkarahisar'ı temsilen grup yarışmalarına katıldım. Oradaki atmosferi yaşayınca sporu daha çok sevmeye daha çok bağlanmaya başladım. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 17 yaş altı turnuvada 3. turda kaybettim. Orada bir derecem olmadı ama şunu fark ettim antrenmanlarımı hiç aksatmayacağım. Bir antrenman bile çok şey kaybettiriyor” dedi.