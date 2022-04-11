Afyonkarahisar'da bahar kışa döndü

Yaklaşık bir haftadan bu yana havaların ısınmasıyla yazdan kalma günleri yaşayan Afyonkarahisar'da hava sıcaklıklarının 10 derece bir den düşmesi ile adeta bahar kışa döndü.

Kentte bir haftadan bu yana devam eden sıcak hava bugün sabah saatlerinde yerini yağmur ve soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 10 derece birden düştüğü kentte günün en yüksek sıcaklığının 11 derece olması beklenirken, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ise kentte sıcaklıkların gece saatlerinde 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yeni bir yağışı ve soğuk hava dalgasının etkisi altına giren kentte sıcaklıklarının hafta sonunda eksi 2 dereceklere kadar düşmesi öngörülüyor. Kısa süreli de olsa yazdan kalma havanın tadını çıkaran Afyonkarahisarlılar, soğuk havanın gelmesi ile tekrar sokağa mont ve kazaklarla çıktı.