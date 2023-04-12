Afyonkarahisar'da başvuruda bulunan 13 bin ETY'liden 2 bin 300'e maaş bağlandı

Afyonkarahisar'da Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yolunu tutarken, kuruma yaklaşık 13 bin başvurunun yapıldığı ve Mart ayı itibari ile 2 bin 300 EYT'li ye maaş bağlandığı ifade edildi.

SGK Afyonkarahisar İl Müdürlüğü'nde EYT yoğunluğu ve mesaisi devam ediyor. Kurum çalışanlarının gece 23.30'a kadar mesai yaptığı belirtilirken, çalışanlar vatandaşların emeklilik işlemlerini tamamlamak için adeta zamana karşı yarışıyor.

Alınan bilgilerde, ETY'nin yasalaşması ile kuruma bugüne kadar 13 bin kişinin başvurduğu ve Mart ayı sonu itibari ile 2 bin 300 kişinin işlemlerinin tamamlanarak, maaşlarının bağlandığı kaydedildi. Nisan ayında kaç kişiye maaş bağlanacağı ise Mayıs ayında belli olacak.

SGK Afyonkarahisar İl Müdürü Samet Fidan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise “Vatandaşlarımızın emeklilik işlemlerini bir an önce sonuçlandırmak için, bu saatte mesai mefhumu gözetmeksizin alın teri ve göz nuru ile çalışan fedakâr personellerimizle” şeklinde gece yarısı paylaşıp yapıp, personeline teşekkür etti.