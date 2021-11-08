Afyonkarahisar'da bayram adı altında kutlamaya tepki

Afyonkarahisar'da eğitim veren bir kız meslek lisesinde “cadılar bayramı” adı altında kutlama fotoğrafları ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da fotoğrafın çekildiği adres İbrahim Evren Kız Meslek Lisesi. Öğrenciler tarafından çekilen fotoğrafta batılı ülkelerin 31 Ekim'de kutladığı, ülkemizde de son yıllarda akım haline gelmeye başlayan “cadılar bayramı” kutlamasına Afyonkarahisar'da bir kız meslek lisesi öğrencilerinin okulda kutlama yapması infiale neden oldu.

Kent merkezde eğitim veren bir kız meslek lisesi öğrencileri okulda “cadılar bayramı” kutlaması yaptı. Son zamanlarda ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan “cadılar bayramı” kutlamasını öğrencilerin eğitim kurumunda düzenlemesi birçok kesimden büyük tepki gördü.