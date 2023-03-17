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Afyonkarahisar'da, ‘belde buluşmaları'

Afyonkarahisar İl Müftülüğü’nün her hafta perşembe akşamları, farklı bir beldede planlanan belde buluşmaları bu hafta ’Kışlacık ve Çavdarlı Köyünde’ gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü'nün her hafta perşembe akşamları, farklı bir beldede planlanan belde buluşmaları bu hafta 'Kışlacık ve Çavdarlı Köyünde' gerçekleştirildi.


İl Müftü Yardımcısı Harun Yılmaz, vaiz Mehmet Emin Akpınar, vaiz Bilge Uçar, Cami görevlileri ve kadın erkek cemaatin katılımıyla gerçekleştirildi. Yatsı namazı öncesi, kadın erkek cemaate yönelik ayrı ayrı sohbet programları gerçekleştirildi. Yatsı namazı sonrası kahvehaneler ziyaret edilerek, köy halkıyla hasbihal edildi.

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