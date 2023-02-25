Afyonkarahisar'da belde buluşmaları devam ediyor

Afyonkarahisar İl Müftülüğü her hafta farklı bir beldede planlanan belde buluşmaları bu hafta Sadıkbey Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

İl Müftü Yardımcısı Harun Küçük, Uzman Vaiz Durmuş Ali Gündüzer, ADRB Vaizi Yıldız Mumyakmaz, cami görevlileri ve kadın, erkek cemaatin katılımıyla gerçekleştirildi. Yatsı namazı öncesi, kadın, erkek cemaate yönelik ayrı ayrı sohbet programları gerçekleştirildi. Yatsı namazı sonrası Sadıkbey köy odası ziyaret edilerek, mahalle halkıyla hasbihal edildi.