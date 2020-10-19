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Afyonkarahisar'da belediye otobüslerinde HES kodu uygulaması başlıyor

Afyonkarahisar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada belediye otobüslerinde HES kodu uygulamasının başlayacağı belirtildi.


Konu ile ilgili yapılan açıklamada, halk otobüslerinde indirimli, abone, öğrenci, tam ve ücretsiz kart almak isteyen, ayrıca elinde mevcut kartı bulunan vatandaşların ulaşım kartlarına HES kodu tanımlanması işlemi başladığı kaydedildi. Açıklamada, “Bu çerçevede kişiselleştirilmiş akıllı ulaşım kartı kullanan vatandaşlarımızın (indirimli kart, abone kart, öğrenci abone kart, ücretsiz kart) süresiz HES kodlarını alarak, kişiselleştirilmemiş (tam kart) kart sahiplerinin ise kişiselleştirme işlemleri için süresiz HES kodlarını alarak 2 Adet fotoğraf, 1 adet Türkiye Cumhuriyeti kimlik fotokopisi ile belirtilen dolum noktalarına 25 Ekim'e kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. Yukarıda belirtilen hususlara uymayan vatandaşlarımızın akıllı ulaşım kartları askıya alınacak olup, ulaşım hizmetlerinden faydalandırılmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

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