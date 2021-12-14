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Afyonkarahisar'da bilim fuarı açıldı

Afyonkarahisar Şemsettin Güneş İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeler bilim fuarında sergilendi.


TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ve Eğitim Şenlikleri kapsamında Şemsettin Güneş İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK Bilim Fuarı Proje Sergisinin açılışı yapıldı. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emin Karaosman, şube müdürleri ve okul idarecileri katıldı. Serginin açılışı yapıldıktan sonra katılımcılar tarafından proje stantları gezilerek, öğrenciler tarafından projelerin tanıtımı yapıldı. Müdür Yalçın tarafından tek tek incelenen projeler katılımcılar tarafından tam not aldı.

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