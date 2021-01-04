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Afyonkarahisar'da bin 49 çift dünya evine girdi

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan açıklamada 2020 yılında mutluluğa ‘evet’ diyen bin 49 çiftin nikahının kıyıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan açıklamada 2020 yılında mutluluğa ‘evet' diyen bin 49 çiftin nikahının kıyıldığı belirtildi.


Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen evlenmek isteyen bin 49 çiftin, Afyonkarahisar Belediyesi Evlendirme Birimi tarafından nikahları kıyıldı. Ayrıca, evlendirme birimi tarafından 309 çiftte evlilik izni verilerek, farklı yerlerde nikahlarının kıyılmalarına müsaade edildi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de dünyayı ve ülkemizi etkisi altına bırakan korona virüs salgınına rağmen yoğun çalışma temposundan fırsat bulduğu zamanlarda genç çiftleri kırmadı ve nikahlarını kıyarak bir ömür boyu mutluluklar diledi.


Temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde evlenmek isteyen genç çiftlerin nikahlarını kıymaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Zeybek, “Belediyemizin her birimi pandemi sürecinde özverili bir çalışma yürüttü. Vatandaşlarımıza hizmet götürme noktasında belediye olarak pandemi kurullarına uyarak elimizden geleninin fazlasını yaptık ve yapamaya devam ediyoruz. Özellikle yuva kurmak isteyen çiftlerimizin nikahlarını kıydık. Bizlerde genç çiftlerimizin nikahlarına zaman zaman katılarak onların mutluluklarına ortak olduk” dedi.

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