Afyonkarahisar'da binlerce tarihi eser ele geçirildi

Afyonkarahisar'da üç ilçede yapılan operasyonla 12 kişi kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalanırken çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan objeye el konuldu.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; Bolvadin, Emirdağ ve Sinanpaşa ilçelerinde görevli önleyici kolluk devriyeleri tarafından, 12 şahıs kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Jandarma ekiplerince kazı bölgelerinde ve şahısların evlerinde yapılan aramalarda; 3 bin 120 adet para, 275 adet figür, 113 adet yüzük, 53 adet küpe, 74 adet ok ucu, 104 adet taş, 1 adet hassas terazi ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Yakalanan şahıslarla ilgili olarak adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.