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Afyonkarahisar'da bir evde çıkan yangın mahalle halkını korkuttu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir evde çıkan yangın mahalle halkına korkulu saatler yaşattı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir evde çıkan yangın mahalle halkına korkulu saatler yaşattı.


Edinilen bilgilere göre, neden çıktığı belli olmayan yangın ilçenin Kale mahallesinde bir evde meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Bolvadin Belediyesi itfaiye ve fen işleri ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ev hasar görürken, yakındaki kapalı samanlıkta bulunan bir pat-pat tabir edilen araç da kullanılmaz hale geldi.

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