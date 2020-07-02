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Afyonkarahisar'da bir kasaba karantinaya alındı

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu gece itibariyle karantina uygulaması başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu gece itibariyle karantina uygulaması başlatıldı.


Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Taşoluk beldesi 2 Temmuz itibarıyla karantina altına alınmıştır.”


Öte yandan vatandaşlara karantina kararının belediye hoparlöründen bildirildiği belirtildi.

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