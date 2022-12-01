Afyonkarahisar'da bir kişi boynundan bıçaklandı

Afyonkarahisar'da çıkan tartışmada Engin T. kimliği belirsiz kişiler tarafından boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar'da Kadınana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin T. (36) kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda Engin T., boynundan bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne sevk edilen Engin T.'nin durumun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Polis ekipleri olay ilgili çalışma başlatırken, Engin T.'yi bıçaklayarak kaçan şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.