Afyonkarahisar'da bir köy sele teslim oldu

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 3 saat boyunca süren dolu ve yağmur sonrası 1 köy adeta sele teslim oldu. Köyde bir çoban yıkılan ağılın altında kalarak yaralanırken 50 koyunu ise sele kapılarak telef oldu. Ekili alanların sel sularının altına kaldığı köyde salatalık tarlalarında ise 2 milyonluk zarar meydana geldi.

Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle birçok bölgede sel baskınları meydana geldi. İscehisar ilçesi Çalışlar Köyü'nde saat 18.00 sıralarında etkili olan sağanak yağmur yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 3 saat boyunca devam eden sağanak yağmur ve dolu nedeniyle dereler taştı. Köy adeta sele teslim oldu. Sel nedeniyle birçok küçükbaş hayvan telef olurken, Halil İbrahim Gün isimli bir Çoban'ın ağılının duvarı sel nedeniyle yıkıldı. Yıkılan duvarın altında kalan çobanın ayağı kırılarak yaralanırken 50 koyunu ise sel sularına kapılarak telef oldu. Sel sularına kapıldığı düşünülen Halil İbrahim Gün isimli çoban 112 ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle yıkılan ağıl duvarının altında bulunarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Köyde ayrıca birçok tarım aleti sele kapıldı.

Öte yandan buğday, arpa, mısır, nohut gibi ekili alanlar tamamen sele teslim olurken salatalık tarlalarında ise yaklaşık 2 milyonluk hasar meydana geldi.