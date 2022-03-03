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Afyonkarahisar'da birçok köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşma kapandı

Afyonkarahisar’da dün gece etkili olan kar yağışı sonrası kentte birçok ilçe köy yolları ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekipleri yolları açmak için çalışma sürdürüyor.

Afyonkarahisar'da dün gece etkili olan kar yağışı sonrası kentte birçok ilçe köy yolları ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekipleri yolları açmak için çalışma sürdürüyor.


Kent merkezi başta olmak üzere, Dinar, Sandıklı, Evciler ve Başmakçı ilçeleri bağlantı yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekibi, 80 araç ve 100 personelle sabaha kadar kar küreme çalışması yürüttü. Dazkırı'da 6 köy yolu, Başmakçı'da 7 köy yolu ve Dinar ilçesinde 17 köy yolu dün gece ulaşıma kapanırken, ekiplerin köyleri ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.



80 araç ile 100 personel sabaha kadar çalıştı


Afyonkarahisar İl Özel İdare Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışının sabaha kadar sürdüğü belirtilirken, “Karayolları ekiplerimizle koordineli olarak öncelikle Ankara - Eskişehir - Kütahya - İzmir - Denizli - Konya devlet karayollarını açık tutmaya çalıştık. Ekiplerimiz sabah erken saatte yeniden durum güncellemesi yaparak mahsur kalanları kurtarmak, karayollarını açık tutmak ve köy yollarını açmak üzere teyakkuza geçmiştir. 80 araç 100 personelimiz şu anda görev başındadır” denildi.

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