İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar'da bu hafta çöl sıcakları bekleniyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Afyonkarahisar’da, hafta içi termometrelerin 35 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Afyonkarahisar'da, hafta içi termometrelerin 35 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor.


Yapılan son meteorolojik tahminlere göre kentte hafta içi bunaltıcı sıcaklar yaşanacak. Termometrelerin gündüz 35 derecelere kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Bugün itibari ile 30 dereceyi gören sıcak havaların hafta boyunca artarak yükselmesi bekleniyor. Kent geceleri ise serinleyecek. Tahminlere göre geceleri sıcaklıkların 17-18 dereceler seviyelerinde olacağı kaydedildi.

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