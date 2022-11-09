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Afyonkarahisar'da buğday ve arpa ekim sezonu sone erdi

Afyonkarahisar’da ekim ayıyla birlikte başlayan buğday ve arpa ekim sezonu sone erdi.

Afyonkarahisar'da ekim ayıyla birlikte başlayan buğday ve arpa ekim sezonu sone erdi.


Kent genelinde ekim ayıyla birlikte başlayan buğday ve arpa ekim sezonu sone erdi. Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde birçok çitçi 1 ay boyunca tarlalarında çalışarak tohumu toprakla buluşturdu. Çitçiler ilik iş olarak nadasa bıraktıkları tarlaları sürerek ardından tırmıklarla ikinci bir işlemden geçirdikten sonra iş makineleri ile tohum ve gübreleri tarlaya ektiler. Bu yıl tohum ve gübre fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu belirten çitçiler, önümüzdeki hasat döneminde emeklerinin karşılığı almayı beklediklerini ifade ettiler.

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