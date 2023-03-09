Afyonkarahisar'da büyük ve küçükbaş hayvan sevkiyatı durduruldu

Türkiye genelinde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle Afyonkarahisar'daki hayvan pazarları kapatılırken, il içi ve il dışı hayvan sevkiyatları durduruldu.

Afyonkarahisar'da geçen hafta hayvan pazarlarının kapatılmasının ardından şimdi de Tüm Türkiye genelinde şap hastalığı alarmı verildi. İl içi ve il dışı hayvan sevkiyatları durdurulurken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri ekiplerince büyükbaş ve küçükbaş hayvanların şap hastalığına karşı aşılanacağı bildirildi. Sadece kesimhaneye gidecek hayvanların sevkiyatına izin verilirken yasaklara uymayanlara 46 bin 159 TL para cezası uygulanacağı uyarısında bulunuldu.