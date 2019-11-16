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Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvan üreticileri yem fiyatlarından dertli

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Canlı Hayvan Pazarında büyükbaş hayvanlarını satış yapmak için getiren üreticiler, yem fiyatlarından şikayetçi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Canlı Hayvan Pazarında büyükbaş hayvanlarını satış yapmak için getiren üreticiler, yem fiyatlarından şikayetçi.


Pazarda 2-3 aydır hareketsizlik yaşandığını belirten büyükbaş hayvan üreticileri, yem fiyatlarının yükselmesi sebebi ile eski kazançlarını şuanda mum gibi aradıklarını belirtti. Sabah erken saatlerde satış yapmak için pazara gelen üreticiler, büyükbaş hayvanların fiyatının 4 bin ile 7 bin lira arasında değiştiğini belirtti.


Büyükbaş hayvan üreticisi Mahmut Özoğul, ''Yem piyasası adeta uçuyor, mallarımızı satamıyoruz doğru düzgün. Büyükbaş hayvanlar 4 bin lira 7 bin lira arasında geçiyor. Yem fiyatları pahalı olduğu için kepeğin kilosu 1.5 lira, arpanın kilosu 1.5 lira, yemin kilosu ise 2 lira olduğu için millet malını satmak mecburiyetinde kalıyor'' dedi.


Diğer üretici Erkan Tınaztepe ise, ''Burası Afyon'un Şuhut ilçesi. Ege'nin en büyük pazarlarından bir tanesi. Bu pazarda her çeşit hayvanı bulmak mevcut. Pazarlarımız hesaplı, simentelinden, mandafonundan, melezinden hepsinden de bulunur. Dışarıdan vatandaşlarımızın gelmesini bekliyoruz. Büyükbaş hayvanlarda 150 kilo hayvan 3.5 milyar lira. Kuyruk danalarda besiye girecek danalar 4 bin liradan başlıyor. Bu söylediğim hayvanlar simentel'' ifadelerine yer verdi.

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