Afyonkarahisar'da cadde ve sokaklarda sigara ve maske denetimi

Afyonkarahisar'da salgın denetim ve polis ekipleri korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda maske ve sigara kullanımına ilişkin denetim yaptı.

Afyonkarahisar'da bazı cadde ve sokaklarda korona virüs tedbirleri kapsamında sigara içilmesinin yasaklanmasının ardından polis ekipleri maske, mesafe ve sigara denetimi yaptı. Denetim boyunca cadde, sokak ile iş yerlerindeki vatandaşlara maske takılması, sosyal mesafe kuralına ve sigara yasağına uyulması yönünde uyarı yapıldı.

Öte yandan vatandaşların kent merkezindeki cadde ve sokaklarda sigara yasağına uyduğu görüldü.