Afyonkarahisar'da cep telefonu ile kontrollü tarımsal sulama

DSİ Afyonkarahisar iline yaptığı yatırımlarla toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Afyonkarahisar ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Su ve toprak kaynaklarımızdan yararlanıp zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışan DSİ ailesi ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunmuş olup, önümüzdeki süreçte de bu hizmetler bütün hızıyla devam edecektir. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” dedi.

“Türkiye çapında ilk kez örnek bir uygulama”

Çalışmaları devam eden Afyonkarahisar Çobanlar Seyitler Sulaması Yenileme İnşaatı'nın tamamlanması ile 31 bin 150 dekar zirai arazinin sulanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Aydın, “İş kapsamında çalışmalar devam etmekte olup ayrıca 2 bin 500 dekarlık bir alanda Türkiye çapında ilk kez örnek bir uygulama olarak otomasyonlu sulama şebekesi inşa edilecektir. Bunun için de 22 kilometre uzunluğunda polietilen boru döşenerek muhtelif sulama yapıları ve otomasyon tesisleri inşa edilecektir. Tarla içi sulama projesi tamamlandığında çiftçilerimiz cep telefonu kontrollü otomasyonu yardımıyla tarlasını sulayabilecektir” dedi.

“Bölge insanına ek gelir sağlanacak”

Projenin tamamlanması ile 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 35 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğinin altını çizen DSİ Genel Müdürü Aydın, “Son olarak bu projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar Çobanlar Seyitler Sulaması Yenileme İnşaatının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artıracak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlayacaktır” diye konuştu.