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Afyonkarahisar'da çiğ süt desteklemeleri hakkında bilgilendirme toplantısı

Afyonkarahisar’da besicilere ve firma temsilcilerine yönelik çiğ süt desteklemeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar'da besicilere ve firma temsilcilerine yönelik çiğ süt desteklemeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Toplantı Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya kent genelinden bir çok besici ve süt toplayan firmanın temsilcisi katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda kurum yetkilileri çiğ süte sağlanan devlet desteğinin şartları ve miktarı konusunda detaylı bilgi verdi. Sorularında cevaplandırıldığı toplantıdan besiciler memnun ayrıldı.

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