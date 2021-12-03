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Afyonkarahisar'da çocuk hekimleri toplantı yaptı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Devlet Hastanesi’nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimleri ile bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Devlet Hastanesi'nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimleri ile bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi.


İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz yönetiminde yapılan toplantıya katılan çocuk hekimleri, çalıştıkları birimlerdeki işleyiş ve yoğunluk hakkında bilgiler verdi. Çalışma esnasında karşılaştıkları sorunları da dile getiren hekimlerin istek ve önerileri de dinlenerek sorunların çözümü, daha kaliteli hizmet sunumu, hasta ve personel memnuniyeti için neler yapılabileceği konusunda fikir alış verişinde bulunuldu. Toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu, Personel Hizmetleri Başkanı Serdar Kızıl, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammed Yeğit, Başhekim Opr. Dr. Mehmet Duran da katıldı.

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