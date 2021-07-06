Afyonkarahisar'da, “Çocuk İhmal ve İstismarı” konulu söyleşi düzenlendi

Afyon Kocatepe Üniversitesi SUBYO Sosyal Hizmet Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sebahat Önder moderatörlüğünde Sosyal Hizmet Kulübü resmi Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirilen çevrim içi söyleşiye Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Balıkesir Rehabilitasyon Koordinatörü Psikolog Buket Duruhan konuşmacı olarak katıldı. UCİM Derneğinin kuruluşu ve faaliyetleri, çocuk ihmal ve istismarı kavramları, çocuk istismarı durumunda çocuğun davranış farklılıkları, çocuk istismarının önlenmesi gibi temel konuların ele alındığı söyleşi soru cevabın ardından sona erdi.